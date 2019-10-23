警方動員警力比群眾多(陳志賢攝)

群眾在北檢門前抗議(陳志賢攝)

統促黨總裁張安樂不滿法務部處理港人何韻詩遭潑漆案，以組織犯罪偵辦，但放任民進黨高官貪汙洗錢，今早率眾前往台北地檢署告發法務部長蔡清祥縱容民進黨以利用組織平台，從事貪瀆犯罪，涉嫌瀆職。

媒體追問張安樂對於蔡政府不准陳同佳來台投案的看法，批評蔡政府「政治掛帥，不顧司法正義」，反問「究竟是潑漆案重要，還是殺人案重要？」

張安樂表示，組織犯罪顧名思義是利用組織平台、資源從事犯罪行為，放眼民進黨從政黨員，不論在朝在野，上自總統、下至基層民代、貪汙、洗錢、收賄等刑事犯罪案件，堪稱罄竹難書。

他說，依據組織犯罪條例的法律條文，對照民進黨員的犯罪事實，益發凸顯法務部長蔡清祥隻手遮天、縱容民進黨組織犯罪、瀆職的鐵證如山，他強調，今天提告只是一個開始，期待台灣人民共同關注這個案件發展，鞕策檢警秉持公平正義原則，查辦到底。

張安樂今早率領50多人群眾聲援，市警局及中正一警分局則動員100多名警力在旁蒐證、維持秩序。其中有群眾叫囂，一度與員警拉扯，但沒有發生嚴重衝突。

(中時 )