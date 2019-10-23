九和汽車為捷豹路虎汽車（Jaguar Land Rover）在台最具規模經銷夥伴，斥資20億元啟動旗下據點興建與升級計劃，除全新台中旗艦展示中心落成營運，啟動台北內湖與高雄嶄新經銷服務據點建置外，九和汽車更宣布全新服務據點即將進駐新北市新莊一級戰區，並正式開工興建，強勢進軍新北市樞紐精華地段，鎖定高消費力層峰菁英買家，以積極穩健的經營腳步佈局豪華市場。

九和汽車表示，全新JAGUAR LAND ROVER新莊展示中心座落於新莊區中正路一級戰區，緊鄰眾德系、日系汽車品牌經銷據點，預計於2020年10月竣工，占地總面積900坪，共三層樓建築，樓地板面積達2200坪，內部空間包含16輛新車展示空間與15輛原廠認證中古車展示區域，同時設置數位化個人專屬訂製中心、VIP客戶休息室與尊榮交車空間；服務廠區則規畫高達20組維修工作位，附有專業洗車美容區、新車整備與輪胎定位維護服務專區等，內外設施完全遵照英國原廠規範量身打造。

因應電動化時代來臨，全新新莊展示中心更規畫電動車維修服務專區與電動車充電車位；現有中和據點營運業務未來也將逐步轉移至全新新莊展示中心，為新北地區車主提供服務。

(工商 )