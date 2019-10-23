國際評級機構標普發表最新報告，指大陸城商行包商銀行被接管後，很多城商行和農商行的融資成本上升，且利差很可能維持高位。城商行和農商行的風險狀況差異很大，且大部分中小銀行的財務指標仍然是穩健和可持續的。

標普「中國商業銀行業信用質量分布研究」報告中，針對國有六大行、11家股份制銀行、34家外資行、100家城市商業銀行和49家農村商業銀行進行分析，共佔中國銀行業總資產規模約93％。

與其他國家比較，中國銀行業不良貸款率相對較低且更穩定。中國各個地區的經濟環境各異，導致不同地區的城商行及農商行面臨的信用環境有很大區別。在西部或東北地區經營的區域性銀行在管理信用風險方面，會比在北京或上海經營的區域性銀行面臨更大的挑戰。

在包商事件之後，區域性銀行的資產增速可能進一步下降，融資成本上升。融資成本上升的原因有兩方面，一方面一小部分區域性銀行的經營狀況在2019年的確有所惡化；更重要的原因是投資者在包商銀行事件後更加關注區域性銀行的信用風險。

(工商 )