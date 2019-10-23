金管會22日大放利多，宣布2020年起住宅火險「加量不加價」，價格不增加但理賠範圍大增。藍委賴士葆直批，金管會選前80天放利多，而且這個利多還不是馬上生效，這就叫「期約賄選」。金管會主委顧立雄則回應，此案一直都有在討論，因為明年要實施所以今年要先公布。

金管會昨日宣布擴大住宅火災保險的保障範圍，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險的保額，並新增住火險額外費用及住宅颱洪補償的保障，距離上一次的調高保額已有五年之久。

顧立雄表示，此次會調整的源起是住宅火險的損失率低，所以產險業一直有在討論要擴大保障及降低附加費用。

賴士葆痛批，大家明眼人不要說瞎話，這政策生效不是馬上，而是要等到110年，這就是「期約賄選」，顧立雄糾正說，是109年生效，賴士葆表示，那這更是「即期賄選」。

顧立雄表示，因為明年要實施所以今年要先公布。

賴士葆表示，IFRS17上路，要把過去高利率保單用現在的利率來算，保險業要增資6千億元，這已是天上掉下的鳥糞，現在住火險理賠增加，又加了人禍，對產險、壽險都是很大衝擊，他痛批「你等於在割保險業的肉作政策買票。」

顧立雄表示，住火險是產險，是短年期的，IFRS17真正有影響是壽險，是長年期要提列準備金是不一樣的，他表示對賴士葆的意見「沒有辦法苟同」。

賴士葆追問，為何政策這麼好早不做晚不做，選前80天才做？應該效法國發會主委陳美伶，選前80天不准任何提案。

顧立雄表示，沒有辦法認同賴士葆的說法，「照這樣講什麼事都不能作。」

(工商 )