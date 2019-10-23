交通部近日完成從「台北南港」延伸高鐵到宜蘭市的初步規劃，近50公里路程，車程只要13分鐘，總經費955億元。交通部長林佳龍今（23）日在立法院交通委員會證實，高鐵除了往南延伸到屏東外，正同步進行東延到宜蘭的評估，且是納入原本前瞻計畫中的「北宜鐵路提速工程計畫（俗稱北宜直鐵）」的可行性評估中，盼能打通南北的任督二脈。

據了解，雖然高鐵興建經費較高（南港－頭城770億元，頭城－宜蘭市185億元，總計955億元），北宜直鐵南港－頭城為668億元，但高鐵不僅行車時間更短（高鐵13分鐘、北宜直鐵27分鐘），每小時運量最高可達1.8萬人次，相較台鐵「一般鐵路」加「快鐵」合計每小時7,200人次，運量多一倍。

至於工程期程上，鐵道局長胡湘麟備詢時提到，若環評通過、完成行政程序經核定後，從辦理設計開始到完工，約需要9～10年。

林佳龍今天在宜蘭立委陳歐珀質詢時表示，高鐵延伸至宜蘭會併入「北宜直鐵」一案，共同進行評估，目前比較大困難是環評，「高鐵延伸至宜蘭」的規劃，也有迴避掉翡翠水庫集水區的核心地帶，在工程技術、拆遷難易程度等都會進行綜合評估。

陳歐珀現場提出兩點建議，第一，交通部應該「直接跳過」可行性評估，將「高鐵延伸至宜蘭」直接進入綜合規劃。第二，鑑於交通部提出東西部路廊（東部快鐵、西部高鐵）政策方向，強烈建議把「台鐵（一般鐵路）、快鐵、高鐵」，三鐵共站在宜蘭盡快興建完成，才能解國道五號的塞車問題，由於此項大平台共構計畫涉及都市計畫發展，希望交通部有專案小組推動。

陳歐珀強調，北宜直鐵的議題在宜蘭地方已經討論超過20年，此案攸關東部民眾的大事，宜花東的交通不如西部，希望交通部強力推進。

花蓮立委蕭美琴也表達支持高鐵延伸至宜蘭，她認為，興建經費只比北宜直鐵多出不到300億元，但運量、效能更大，她絕對支持，更希望「保留未來高鐵延伸到花東」的可能性，一併納入評估，因為長遠交通建設提升，是東部人的期待。

林佳龍說，政策方向上「高鐵到宜蘭」方案可併入原本北宜直鐵的路廊評估，行政程序「不用另案作評估」，可直接放入既有的評估中。至於三鐵共站效益多大？林佳龍認為，一可解決公路塞車問題，二則把台鐵北宜線、宜花東的快鐵相互連結，鐵路網更為四通八達，對於西部、東部一日生活圈，將可打通任督二脈，三鐵共站「all in one」將會是關鍵的解決方案。

(工商 )