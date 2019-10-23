有鑑於機器人復健是未來趨勢，今年10月，長安醫院特別成立「智能機器人復健中心」，從奧地利引進高科技復健儀器，透過系統制訂適合又有趣的復健訓練，讓做復健也能像電玩那般有趣。

長安醫院復健科王偉全醫師表示，這次引進的三台機器分別是「智能無重力機器手臂Diego」、「無限靈活Pablo」、「智能力板Tymo」，其中「Diego」是全台第一台結合擴增實境遊戲，全上肢機器人輔助復健治療，藉由擴增實境與智能重力輔助系統，提供病患在中風後沉重的手臂，有如在太空中的無重力感，讓個案雙手在3D空間內，訓練提升本體覺、協調性、動作控制精準度及反應力。

「Pablo」 與 「Tymo」 則與治療師無限的想像創意結合，提供患者「姿勢、平衡、上下肢動作控制、精準度、認知」等情境訓練。

王偉全說，機器人治療為相當重要的前導療法，在動作誘發後，可結合傳統治療與評估的成效驗證，讓療程延續到社區與居家中，以期讓患者達到盡量獨立與提升其生活品質。期許未來長安醫院在中風與神經復健專科服務方面，藉由高科技復健儀器的導入，讓治療兼具豐富趣味、成效數據化追蹤、密集大量卻更省力安全，患者也可以挑戰自己能力的極限，樂在治療中，擺脫復健是枯燥乏味的刻板印象，為台灣長期復健患者打造一個最佳的治療環境。

(中時 )