苗栗縣陳姓男子因不滿王姓女子請辭社區管委會主委，他在社區住戶的LINE群組傳送「尼這種症頭要吃五天大便才會好」貼圖；苗栗地院認為「吃大便治病」並非不存在判他無罪，台中高分院認定他構成公然侮辱改判罰5000元，陳男提上訴，最高法院駁回定讞。

這個爭議的點圖，是老年人醫生與一位病患對話的情境，該醫生舉起左手、手掌張開向病患比數字5的動作，該圖片下方標示「尼這種症頭要吃五天大便才會好」，陳男辯稱要表達王女說過的話很荒謬，要她反思自己惡意中傷他人的話是否適當，沒有侮辱她的意思。

檢方認定陳男構成犯罪將他起訴，並聲請簡易判決，苗栗地院簡易庭認為檢方指控有理由，將陳男判處罰5000元、可易科罰金，陳不服提上訴，苗栗地院合議庭認為，陳男是網路崛起的世代，而許多網路社群平台亦常見有網友以上傳類如本案的KUSO、惡搞圖片。

合議庭認為陳所貼的惡搞圖片及文字，不失為係針對特定事項的一種評論性言語的表意，並非無故對於告訴人惡意攻訐謾罵，是對特定事項加以評論，況且「吃大便治病」並非不存在，醫療上利用「糞菌移植」以治療人體疾病之醫療方式，改判陳男無罪。

檢不服提上訴，台中高分院認為，依經驗法則及社會通念，「尼這種症頭要吃五天大便才會好」，是嘲諷該人去吃大便之意，而有輕蔑、嘲諷、鄙視及使人難堪之意涵，足以貶損受辱罵人，詆毀告訴人人格及社會評價，改判罰5000元，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )