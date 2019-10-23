由台裔美籍科學家劉如謙（David Liu）領銜的研究團隊，目前研發出新的基因編輯技術「prime editing」，針對不好的基因作出移除及填補，且最低機會產生在編輯時出現缺失或多餘失誤，目前已知基本上可處理89％已知致病性的人類遺傳突變基因。

美國頂尖研究基因編輯的麻省理工及哈佛博勞研究所（Broad Institute of MIT and Harvard）在《自然》（Nature）期刊中發表文章，表示這項新技術基因編輯技術「prime editing」奠基於「CRISPR-Cas9」基因編輯技術。目前研究團隊已進行超過175次的編輯，目前已知約75000組能引發遺傳病的壞基因中，約89％能透過新技術作糾正。針對家族黑蒙性癡呆症（Tay-Sachs disease）和鐮刀型紅血球疾病（sickle cell disease）都有機會透過改正基因序列治癒。

45歲台裔美籍科學家劉如謙表示，大家可以把這個技術當成能搜索DNA序列並精准編輯的文字處理器。邁向長久所希冀、隨心所欲地對人類基因組作出任何部位DNA修改這範疇的一步，也可能是重要一步。

(中時電子報)