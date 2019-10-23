現場新住民茶藝協會為韓國瑜奉茶。（林宏聰攝）

一名原本挺綠的婦人，說到這次改支持韓國瑜，講到都快掉淚。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日環島之旅上午來到嘉義中埔鄉，與基層輔選幹部座談，現場發言非常踴躍，一名過去投票給阿扁、小英的民進黨支持者搶著講話，眼眶泛淚說在電視上看到韓國瑜到處幫農民賣產品，心想「哪有市長做得這麼認真的」，今天她臨時得知韓國瑜要來，「在家拖地，丟下拖把就衝過來」，特別請韓拚選舉也要注意身體健康。

韓國瑜上午在中埔鄉舉辦輔選座談會，國民黨地方基層幹部、社團代表出席，一名從台南嫁到嘉義的婦人拿著麥克風發言時，眼淚都快掉下來，她激動表示，過去家人受到國民黨迫害，所以全家都挺民進黨，但去年選舉看到高雄的機車貪食蛇，開始注意韓國瑜，後來看他當市長時到處幫農漁民爭取訂單，更是決定這次要堅定投韓。

現場地方社團幹部發言非常踴躍，原本預定開放2、3人提問，結果欲罷不能，即使沒拿到麥克風也扯著喉嚨直接喊話，包括建議韓國瑜恢復中華傳統文化、推廣茶藝、建立製茶學校、在台灣高山立升旗台等，韓國瑜均專心聆聽並做筆記。

針對推廣茶藝，韓國瑜說，世界上有多少國家用筷子吃飯，理論上就和我們文化系統相近，都是茶葉可以推銷的地方，但是像越南、印度、中國大陸都有產茶，我們阿里山、南投等地的茶葉有沒有辦法跟別人不一樣，這是要進一步思考的。

他以一位在歐洲推廣寺廟藝術的年輕人為例，說要在外國人的世界和他們競爭，我們不是對手，但如果從宗教、儒釋道等傳統中找出元素，透過現代化包裝，就能讓人發覺我們的真材實料，就像三太子加上電音一樣造成轟動，「茶葉文化也是這樣，要找出與眾不同之處」。

(中時 )