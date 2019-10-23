許多人表達情緒脫口說出的話，如果會讓對方人格受損，就構成公然侮辱罪；罵「人渣」「腦子裝屎」「 法院認證的男妓」「混蛋」「像流氓」，都是法院判決定讞，認定用語損及他人的名譽，必須以刑罰追究責任、判罰或判處拘役的案例。

9年前陳姓女子在教室內，因不滿國標舞學員下課仍使用教室妨礙她使用，她辱罵張姓女學員「妳那是什麼身材？整天跟男人抱在一起」，法院依公然侮辱判她拘役20天、易科罰金確定。

作家馮光遠，7年前在他個人部落格刊登文章，痛批前文建會主委盛治仁是「狗屎豬糞名譽」、「這不知所云的人渣公務員」，盛不滿提告；高院審理後認為，馮指盛「人渣」已構成公然侮辱罪，昨日判他拘役20日，可易科罰金確定。

張大春與劉駿耀因民進黨前主席林義雄禁食風波隔空互槓，張在臉書批評劉下流、可恥、腦子裝屎，法院認定，張怒罵「腦子裝屎」已貶低他人名譽，依公然侮辱罪判他罰金3000元確定。

此外，媒體人周玉蔻因年金改革議題，在政論節目中發言指退休警察上節目「像流氓」，雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚憤而提告；台北地院認定周女指退警「流氓」，貶損他人的人格與社會評價，依公然侮辱罪判處她拘役50天、可易科罰金5萬元定讞。

馮光遠在臉書寫文章，指前駐美代表金溥聰是「 法院認證的男妓」「混蛋」，法院認為依據社會一般通念，這些用語已損及金的名譽，構成公然侮辱罪，將他判罰5000元，可易服勞役定讞。

(中時 )