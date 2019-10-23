陳同佳今（23）日上午刑滿獲釋。

在台殺害女友後潛逃回港、後續遭我通緝的20歲香港青年陳同佳今日上午9時刑滿出獄，他先前透露願意赴台投案，讓香港反送中運動落幕，我先是批港卸責，呼籲透過司法互助方式處理此案，隨後又傳出陳同佳遭限制入境，昨（22）日下午，陸委會卻又發函港府，表示將派員赴港押解陳同佳來台受審，對此，親陸港媒罵翻，《文匯報》標題更批我為「彈弓手」，「踩法治損公義。」

陳同佳欲向我投案引爆台港司法大戰，由於香港司法制度為屬地主義，港府指陳同佳在台犯案殺人，所有證據都在台灣，港並無管轄權，無法追究他在台的犯行，僅能就洗錢事證判處洗錢罪刑，我方卻認為港卸責，認為陳同佳來台前就預謀犯案，港並非無管轄權，要求港繼續關押陳同佳，並傳出陳同佳隨後遭我移民署註記限制入境。

對於陳同佳自願來台投案，我方原本態度抗拒，昨日下午陸委會卻突然發函港府，指控港府以政治理由推託責任，因此決定在陳同佳刑滿前，要求派檢警赴港押解陳同佳來台受審。

港府今日凌晨發布新聞稿反擊，除了拒絕我方要求，更痛批我跨境執法，不尊重香港司法管權。

值得注意的是，針對我此舉，親北京港媒罵聲一片，《文匯報》以「台當局彈弓手 踩法治損公義」斗大標題批我態度反覆，呼籲我應「真心秉持公義」，「務實處理，不要將事情複雜化」。

《大公報》則指我欲赴港押犯的舉動為「狂言」，陳同佳欲來台投案，我方卻一直在「玩嘢」（耍花樣），批我方要求「無理」。報導引述香港前保安局局長、行會成員葉劉淑儀，指我不尊重司法公義，目的只是想讓港府立場尷尬。港區全國人大代表盧瑞安則批我態度反覆，「利用修例事件不斷炒作，又曾收留『七．一』破壞香港立法會大樓的暴徒，質疑『台獨』勢力就是香港暴亂背後的主要推手之一」，拋棄法律原則，置公義於不顧。

報導文末更整理2個表格，其一以「台方謬論逐一戳破」為標題，整理我方對港所有「無理要求及謬論」以及港府回應；另一表格則整理陳同佳案我方「玩嘢」（耍花樣）大事記。

(中時電子報)