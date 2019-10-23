日本出入境管理廳23日公布，到日本的大學或專門學校留學，畢業後因留在日本就業或創業而變更居留資格的外國留學生，2018年達到2萬5942人，創史上最高紀錄。

留學生要留在日本工作，必須從「留學」簽證改成工作簽證。2018年從留學改成工作簽證的人與5年前的2013年相比，達2倍以上。與過去創最高紀錄的2017年相比還增加了3523人。

從留學生取得工作簽證居留資格的種類來看，取得工程師、會計、翻譯、資訊處理等工作的「技術、人文知識、國際業務」居留資格的人最多，占了全體的93.2%。 從國籍和地域來看，大陸最多，達1萬886人，其次是越南5244人，尼泊爾2934人等。

造成這種現象的背景是，留學生總數增加，加上日本高齡少子化使各行各業人手不足，企業對外國勞工的需求日漸升高。

出入境管理廳指出，「隨著留學生的增加，在日本就業的留學生也增加。這幾年與相關省廳合作，設置留學生諮詢服務窗口，到學校舉辦說明會等也發揮了一些功效」。

(中時電子報)