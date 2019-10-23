三重地產大王蔡城2009年底車禍往生，因大房、二房爭產，停棺7年不安葬，更連累蔡的好友、幸福水泥董事長陳兩傳，已經8旬高齡，還要為了遺產官司出庭。

出身彰化的蔡城，事業版圖橫跨機械、營建與食品業，在新北市三重、林口、五股及日本、越南都擁有大筆土地，身家超過百億元。他與元配詹水雲育有3男1女，和二房陳英美育有2男。

2009年11月間，蔡城在台南車禍身亡未留下遺囑，大房及二房也因爭產而纏訟多年，蔡城遺體也長期停棺在三重重新路某社區的1樓住家並設置靈堂，讓附近居民及住戶對此相當不滿，抗議不斷。蔡家大房繼承人蔡宗裕被依違反社會秩序維護法裁罰3000元，但他認為單只罰他並不符合公平原則，向法院提起異議遭駁回。

2016年，新北市政府民政局將《新北市殯葬行為及公立殯葬設施使用管理自治條例》草案送進議會，明定死亡超過半年不下葬，市府將強制代為火化，還要處以罰鍰，再加上蔡家長輩勸說，蔡城才於同年7月19日入土為安。

不過蔡城下葬並未讓爭產官司落幕，據《鏡週刊》報導，蔡城好友及生意夥伴，幸福水泥董事長陳兩傳也捲入爭產官司，高齡82歲的他，多次拖著年邁的身軀出庭作證，未來也可能繼續被傳喚。

(中時電子報)