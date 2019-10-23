我家牛排標榜「頂級排餐享受，平價沙拉吧吃到飽」，以高CP享受希望人人可以顧好荷包填飽肚皮。（摘自我家牛排臉書）

我家牛排曾經紅極一時，10年前在台灣的熱門程度好比是現在的「孫東寶」。隨著台人口味轉換，我家牛排陸陸續續收攤，留下來的也各自轉型，如今，網友去吃我家牛排時，竟感受到「超大轉變」，他發現，我家牛排的自助吧（Buffet）變得極奢華，菜色豐富，帶給他滿滿的衝擊感。

（摘自PTT）

PTT網友以「驚！我家牛排怎麼變成把費了」在《八卦版》上發文，他表示日前去兒時的記憶牛排餐廳「我家牛排」重溫舊夢，牛排味道依舊不怎麼樣，不過卻發現我家牛排的自助吧完全大升級！竟然有烤鴨、滷豬腳，和握壽司，還有一些港式飲茶的小點，同時也還不錯吃！造成原PO對我家牛排的印象重新改觀。網友笑回：可以只去吃把費（Buffet）嗎？

此文一出，讓網友都覺得「心動了」，原PO透露一客牛排360元，卻享受到尊榮級無限自助吧。不少網友認為以這種價格的確能夠接受，尤其是原PO還貼出烤鴨的照片，看了叫人口水直流，甚至有人願意只花錢去吃自助吧。

不過原PO也釣出許多我家牛排老饕，笑稱「你現在才知道」。據網友分享，我家牛排的自助吧頗具盛名，饕客都把牛排當作配菜，把費才是本體！「我都點雞排，把費吃到飽」。還有專業級食客指出，每間的我家牛排自助吧供應餐點不一定相同。就跟貴族世家一樣，都靠超強的自助吧撐住客人。

不過也被網友笑稱，「慘了，我家即將被肥宅吃倒了。」

PTT網友以「驚！我家牛排怎麼變成把費了」在《八卦版》上發文，表示對它印象重新改觀。（摘自PTT）

(中時電子報)