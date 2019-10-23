新北市長侯友宜今天到新北市議會接受第2天市政總質詢，民進黨議員張錦豪、戴瑋姍質詢時猛攻國民黨選舉局勢，要侯對「換柱2.0」、「換連3.0」表達看法，張錦豪更提出「抽侯換柱」說法，讓侯直呼「麥啦！問市政啦！」，笑說，自己在備詢台上快站不住了。

張錦豪指出，國民黨中常會7月28日提名韓國瑜為總統參選人，侯友宜到汐止參加2場活動中心的動土典禮，沒有去為韓國瑜背書；9月8日韓國瑜到二重疏洪道造勢，侯友宜也沒有去站台，就連10月10日的國慶日，也沒有配合國民黨的升旗活動。

張錦豪說，韓國瑜民調已經低於4年前國民黨啟動換柱時的25％，國民黨已經開始啟動換柱，他問侯友宜，會不會去選總統？會不會「抽侯換柱」？

侯友宜連連嘆氣，笑說，「麥給我虧啦」，也謝謝議員這麼看得起他，強調自己市政都做不好，還做什麼總統。

戴瑋姍也提到資深媒體人提出「換連3.0」，被國民黨開除黨籍，直指侯友宜專心拚市政，會不會跟2004年擔任台北市長的馬英九以市政很忙為由，直到投票前1個月才輔選連戰一樣，讓連戰飲恨落馬？

「我跟馬英九差太遠了啦，光外表就差一大截，更不用問能力」，侯笑說，要看齊別人優點，把自己缺點減少。

(中時 )