行政院上月宣布高鐵南延屏東六塊厝，交通部今再公布北宜高鐵可行性計畫出爐，高鐵自南港延伸至宜蘭市長度約50公里、總經費955億元，行車時間約13分鐘，工程期約10年，交通部長林佳龍強調，此案對國土規劃與觀光發展都有幫助。然而立委指出，普悠瑪事故滿一周年，我國鐵道行車安全仍未改善，卻頻在選舉前宣佈延伸鐵道建設，直言只是雪上加霜。

據初步規劃顯示，北宜高鐵南港－頭城約770億元，頭城－宜蘭為185億元，共955億元，北宜直鐵則為668.34億元。運能方面，高鐵雙向每小時可開行12到15班列車，載運1萬4400人次至1萬8000人次；直鐵雙向每小時可開9班車，加上台鐵舊線，可載運7200人次。行車時間方面，高鐵約13分鐘、直鐵27分鐘、台鐵舊線普悠瑪58分鐘。

此外，高鐵南港站預留延伸路線，可避免大量拆遷，啟動汐止高鐵運維場建設，還可提升高鐵維修調度能量，行經翡翠水庫集水區範圍也較直鐵方案短。相對的，若北宜直鐵完工，台鐵還需克服樹林、七堵調車場容量不足問題，營運也會更複雜。林佳龍表示，就工程技術、拆遷數量、環境衝擊等，高鐵方案都有一定可行性。

立委葉宜津表示，高鐵方案較直鐵案增加約200億元，載運量則增加一倍以上，對此案抱持樂觀態度。立委蕭美琴也說，支持高鐵東延，對東部居民、觀光發展等，都是一值得投資。

但立委顏寬恒指出，周一是普悠瑪事故發生滿一周年，一年過去了鐵道行車安全仍未完全改善，政府卻不斷宣布要延伸高鐵建設，然而基本的都做不到，還要增加新建設，檢討成績難看，又選在選舉前敏感時機宣布，根本是火上加油、雪上加霜。他建議，應先改善軌道系統建設強度、彎道設計、科技、人員管制等，改善後再來談新建設比較實際。

林佳龍則回應，為落實交通平權、讓偏遠地區居民行的權利受到保障，串連東西交通路網十分重要，曾幾何時建設公共建設是以財務成本、自償率等作為可行性評估標準，過去建設高速公路沒有這樣，西部鐵路地下化也是中央出錢，為什麼到偏鄉的交通建設時又不一樣？他強調，應串連一日生活圈，保障全台人民權利。

(中時 )