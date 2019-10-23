據韓國觀光公社22日發布的統計數據顯示，上月接待外籍遊客145.9664萬人次，較去年同期增長14.2%，其中，大陸遊客較去年同期增長24.6%，約54.14萬人次。

而日本遊客增長1.3%，約25.11萬人次，有分析認為，因日韓關係惡化，訪韓日本人增勢放緩。

另外，9月南韓人出國人次約為204.98萬，較去年同期減少7.9%。

(旺報 )