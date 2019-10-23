9月訪韓遊客近146萬 陸客增逾20％ 11:192019/10/23 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據韓國觀光公社22日發布的統計數據顯示，上月接待外籍遊客145.9664萬人次，較去年同期增長14.2%，其中，大陸遊客較去年同期增長24.6%，約54.14萬人次。 而日本遊客增長1.3%，約25.11萬人次，有分析認為，因日韓關係惡化，訪韓日本人增勢放緩。 另外，9月南韓人出國人次約為204.98萬，較去年同期減少7.9%。 (旺報 ) #遊客 #關係 #日本人 #南韓人 #日韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾痛批陸 美副總統彭斯24日再談美中關係 10:342019/10/19 國際 「浪漫台3線」揭幕 蔡英文讚：日韓旅客變多 12:132019/10/19 生活 亞錦賽抗議好壞球 首位南韓球員被趕出場 14:192019/10/19 體育 貿易協議簽訂在即 鷹派副總統再談陸美關係 20:292019/10/19 國際 日皇即位台贈禮賀 安倍母親盼台日親上加親 21:342019/10/19 國際 亞錦賽》大陸隊劇場 羅錦駿一棒逆轉南韓 16:012019/10/20 體育 「風災外交」是陸、日睦鄰契機 04:102019/10/21 論壇廣場 明星公益棒球賽 這些日韓明星11月來台開打！ 13:572019/10/21 娛樂 日韓交惡 大阪赴首爾來回機票跌至約285元 17:012019/10/21 國際 南韓總理李洛淵背負與日修好使命恐難達成 20:322019/10/21 國際 兩岸熱門新聞 雷根號被圍 美在南海當場換將 - 日報 驚異奇航 陸094核潛艦上浮南海 - 焦點新聞 - 旺報 兩岸史話－高估自己 錯估台灣政治情勢 - 兩岸藝文 - 旺報 外媒：北京傳明年三月前替換林鄭月娥 - 兩岸 - 工商 傳陸方或將撤換 香港特首林鄭月娥 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。