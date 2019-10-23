超跑富少游瀚甯在內湖隧道「炸隧道」造成他人2死2傷，檢方依過失致死罪起訴，但審理時公訴檢察官補充法條增加妨害公眾往來安全致死罪，但游的律師製作字卡與謝亞軒在南京東路飆車比較，主張不是競速飆車，士林地院今天上午宣判，任游車輛驟然經過時造成心理驚嚇與隧道內巨大聲響，犯妨害公眾往來安全致死罪，判處有期徒刑2年4月，全案可上訴。

游瀚甯去年7月7日清晨5點多，駕駛價值千萬藍寶堅尼跑車飆速，行經台北市自強隧道內撞上工程車，造成2死2傷車禍，其中1名死者是女友劉映采。

但游男開庭稱，沒有和友人相約競速，「這是我第一次在隧道內開快車。」但法官詢問：「你在警詢時說，確定前面沒有車才開始加速，你怎麼確定？」但游支吾其詞，小聲回答「就慢慢開。」

判決指出，肇事時車速已逾時速128公里，對於限速40公里而言，已經達限速的3倍以上，以此速度駕車已造成駕駛感知、判斷力受到干擾，對車輛而言，以增添操控的困難與穩定度，而且游關閉電子式車身穩定系統（ESP循跡防滑控制系統），目的就是要關閉限制引擎動力輸出，加快車速。

另外，在隧道內競速（炸隧道）更會造成其他用路人的心理驚嚇，巨大聲響也會影響其他駕駛，已「全盤影響」用路人，交通風險難以估量。

法官認為，游在隧道內僅10秒，除了超速飆駛外沒有其他危險駕駛行為，對於公眾往來安全造成危險的時間還算短促，加上坦承過錯，並以自首、情堪憫恕為由予以減刑2次，判處有期徒刑2年4月。

(中時 )