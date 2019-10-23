近日接連發生多起食品外送員意外事故，引發社會關注，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會「食品平台外送員權益保障」專案報告，會中有立委認為目前勞動部僅透過勞檢認定個案關係，勞動部政務次長林明裕則說，將於11月上旬訂出「僱傭關係與承攬關係認定指導原則」。

立委王育敏詢問，上星期勞動部承諾要在2星期內，針對所有的外送平台完成勞動檢查，目前的進度為何？職安署署長鄒子廉回應，目前已勞檢9家外送平台，目前正逐一比對出勤紀錄、報酬、管理事項，認定為承攬或僱傭關係等，下星期才能更清楚。

王育敏也說，勞動部上星期說最高可開罰175萬，至今的開罰結果？林明裕說，目前已確定2罹災者與外送平台為僱傭關係，台北市依未備妥勞工名卡處罰30萬、桃園市也開罰6萬，其餘的開罰項目仍在討論中，他也提及目前foodpanda有23500外送員、UberEATS 16500名外送員。

立委蔣萬安說，目前勞動部都是事發之後才去勞檢，上星期也僅針對罹災的外送員認定為僱傭契約，但萬一其餘的外送員受傷沒有任何保障要怎麼做？林明裕說，會在11月上旬擬定僱傭認定原則，如英國、美國、義大利等國都定食物外送員與外送平台是僱傭關係。

蔣萬安也認為，目前勞動部以穿制服、貼貼紙為由認定有指揮監督，但是否業者會為了規避僱傭關係，不穿制服、不貼貼紙？但風險僅能讓外送員承擔？呼籲應針對新型態的勞動模式設置專章。

(中時 )