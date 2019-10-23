勞動部明邀外送平台業者 討論派單合理化 11:392019/10/23 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部政務次長林明裕（左）23日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部政務次長林明裕（圖）23日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪。（劉宗龍攝） 勞動部政務次長林明裕23日在立法院社會福及衛生環境委員會會前受訪表示，針對各界關心食品外送員權益保障，勞動部採取包括職安的維護及社會安全保障2方式，在職安的部分，明天將邀請9家外送平台業者討論派單合理化、App設計等，而在社會安全的部分，則希望業者為外送員加保第三人責任險等商業保險，如認定為僱傭關係則還有勞健保等保障。 (中時 ) #外送 #社會 #業者 #保障 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 認定外送員職災死亡 Uber Eats未通報 重罰30萬 04:092019/10/19 金融．稅務 勞動部機器人賽 偏鄉8歲女童來挑戰 18:502019/10/19 生活 共享經濟 國發會與業者達5共識 04:102019/10/21 財經要聞 女神級熊貓外送 身分曝光驚呆眾人 12:022019/10/21 生活 傳政院跨部會討論外送平台問題 Kolas：尚未舉行跨部會會議 16:162019/10/21 政治 美食外送花蓮意外連連 外送員喊冤 16:372019/10/21 社會 外送業夯卻問題多 網友：大學設食品外送系育人才 17:392019/10/21 新消息 美食外送業爆發式成長！基隆組工會自保 17:262019/10/22 生活 保障外送員權益 勞部24日找業者再議 04:102019/10/23 金融．稅務 保障外送員勞動權益 勞動部提四項重點 11:242019/10/23 財經 生活熱門新聞 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 郭董豪宅會犯大忌 美女主播被海K - 生活 台中當地人大推：這夜市好吃完勝逢甲 - 生活 鋒面掃台 吳德榮曝：這天大變天 - 生活 台灣最廢城市在哪？答案笑翻網友 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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