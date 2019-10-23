勞動部政務次長林明裕（圖）23日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪。（劉宗龍攝）

勞動部政務次長林明裕23日在立法院社會福及衛生環境委員會會前受訪表示，針對各界關心食品外送員權益保障，勞動部採取包括職安的維護及社會安全保障2方式，在職安的部分，明天將邀請9家外送平台業者討論派單合理化、App設計等，而在社會安全的部分，則希望業者為外送員加保第三人責任險等商業保險，如認定為僱傭關係則還有勞健保等保障。

(中時 )