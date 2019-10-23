香港反送中導火線，港女命案凶嫌陳同佳願來台投案，第一時間遭蔡政府拒收，不料，昨天陸委會傍晚宣示派檢警赴港押解陳嫌，但港府昨深夜指台灣「無權」這麼做。傳出國安局有三套劇本因應港府政治操作，國民黨團今天痛批，蔡政府玩弄司法、侵害人權、霸凌主權還真有三套劇本？選舉操作過頭就認錯吧！不要再硬拗了！

陳同佳案引發台港司法管轄爭議，國安高層透露有三套劇本因應港府政治操作，對此，國民黨團總召曾銘宗指出，國安局長邱垂正前天在立法院公開承認，「政府拒絕陳同佳來台受審，因為時機點很不妥，我國不得不做政治考量」，此說法已完全打臉三套劇本，蔡政府不要再掰了。

曾銘宗砲轟，民進黨長期對外宣稱，顧主權、重人權，但為選舉操作「反送中、反送台」事件騙選票，蔡政府竟然立場反覆，匪夷所思，並且動員府院黨玩弄司法、踐踏法律、侵害人權、霸凌主權，折損政府公信力，已達無法無天境界，因此要求陸委會主委、內政部長等相關部會首長下台負責，行政院長蘇貞昌及蔡英文總統須向全民道歉負責。

國民黨團首席副書記長陳宜民反問，如果日本、美國、香港或其他國家，突然開記者會，說要派警察來台灣抓人，我國政府可能接受嗎？但蔡政府卻直接說要派警察到香港抓人，簡直莫名其妙。

陳宜民指出，昨天深夜港府發出一分平行稱呼台灣政府的新聞稿，全篇沒有提到中華民國，至今完全沒看到蔡英文對台灣政府區域性名詞抗議，難道是欣然接受？那就落實「賣台妹」稱號，痛批蔡英文連中華民國都不敢說，自我矮化到此境界。

陳宜民說，蔡政府府院黨原本一致不讓陳同佳來 台，但看到輿論譁然後，又出現一大堆髮夾彎，浪費國家資源、自降國格，蔡英文應該道歉，府院黨要檢討，三個部會部長應該要下台負責。

國民黨立委林為洲表示，陳同佳上午9點出獄，至於能否來台接受司法調查，只看到民進黨政府前後不一 ，一開始說不會讓他入境， 但只要入境，一定會把他抓起來，自相矛盾說法。

林為洲說，香港人要入境要申請電子簽證，因此由中華民國政府准駁，依據規定，在台灣犯罪，不管到哪個國家，都是台灣的通緝犯， 只要有任何機會能抓到，都會極盡力量去抓， 比如引渡 、司法互助方式， 若他本身要來投案是最好方式， 就發簽證給他。

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(中時 )