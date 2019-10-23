索托在4局上擊出追平陽春炮。（嵌入自MLB臉書粉專）

(11:55更新最終賽果)2019年世界大賽今天在休士頓揭開序幕，首次打入世界大賽的國民拒絕被看衰，由齊瑪曼（Ryan Zimmerman）、索托（Juan Soto）以全壘打扳平，索托還在5局上二度棒打太空人王牌寇爾（Gerrit Cole），打出直擊左外野全壘打牆的兩分打點二壘打，終場國民以5比4氣走太空人，世界大賽初體驗就在客場奪勝。

國民推出3屆賽揚獎強投薛爾瑟（Max Scherzer），但他1局下保送開路先鋒「春天哥」史普林格（George Springer），又被「小巨人」艾爾圖維（Jose Altuve）敲安，接著雖然連飆兩K，仍被古瑞爾（Yuli Gurriel）擊出兩分打點二壘打，先丟兩分。

齊瑪曼2局上以陽春炮吹起國民反攻號角，他以35歲又24天之齡，創下生涯世界大賽首打席開轟的第3老紀錄，紀錄保持人為邦茲（Barry Bonds）的38歲又87天。4局下，3天後才滿21歲的索托也跟進陽春炮，締造世界大賽開轟的第4年輕紀錄。

太空人強投寇爾壓不住陣腳，前5局就丟掉5分。（美聯社）

5局上國民首名打者鈴木寇特（Kurt Suzuki）獲保送上壘，羅布勒斯（Victor Robles）安打，1出局後伊頓（Adam Eaton）打出1分打點安打，國民3比2反超。寇特雖然讓阮棟（Anthony Rendon）打出斷棒的三壘滾地球，但雙殺不成，一記90哩外角偏低滑球又被索托咬中，一棒直接打中全壘打牆，再丟兩分。

牛棚是國民最大罩門，薛爾瑟先發5局已投112球退場，國民又出奇兵，將預定第3戰先發的左投柯賓（Patrick Corbin）推上火線，順利完成6下投球。結果7下換正牌的牛棚投手瑞尼（Tanner Rainey），就被史普林格敲出陽春炮，還投出兩次保送，國民再換哈德森（Daniel Hudson）才化解滿壘失分危機。

8局下，太空人代打塔克（Kyle Tucker）安打上壘，1出局後史普林格一棒打在中右外野牆上，送回塔克追成4比5。哈德森解決阿土伯後，國民換上終結者杜利托（Sean Doolittle）以左制左，順利讓布蘭特利（Michael Brantley）打出左外野飛球出局，守住1分領先。

(中時電子報)