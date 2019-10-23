民進黨立委管碧玲今日於立法院司法法制委員會質詢時表示，去年涉嫌在台殺害女友的港籍人士陳同佳，我國曾多次向香港政府請求協助，但港府置之不理。後來港府以此案為由，立送中條例，把台灣也納入。管碧玲表示，民進黨做的每一步都是對的，人民應該要更信任政府。

管碧玲指出，去年2月陳同佳偕同女友來台旅遊，3月11日女方父親因女兒失蹤來台求助。3月13日發現女方屍體。台灣隨即於3月、4月、7月、12月，多次請求香港司法互助引渡陳嫌來台，但港府不回應。

管碧玲表示，今年2月，港府以解決陳同佳案為由，宣布修訂逃犯條例中，解送逃犯的範圍。管碧玲說，港府修法是為了要把逃犯送到中國，但這當中也把台灣納進去。管碧玲認為，港府是利用陳同佳案，來凸顯修訂送中條例的必要性。

管碧玲說，台灣去要人要了一年多沒有回應，結果香港特首林鄭月娥去修逃犯條例，然後忽然說要把人送過來，然後也不派人護送，說陳同佳會自己上飛機。管碧玲表示，這算哪門子的給人？

管碧玲批評，國民黨這幾天炮口對內打執政黨。等到今天發現打錯了，又匆匆忙忙說台灣跟香港要各打五十大板，是非不分，令人不齒。管碧玲說，台灣一年多來積極訴請司法管轄權，台灣政府一點問題都沒有，民進黨沒有任何一步做錯。

(中時 )