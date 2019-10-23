旅展最後一天是11月11日，特別推出「1111旅遊狂歡嘉年華」活動贈品多。（張佩芬攝）

特色展館貴賓合影。（張佩芬攝）

旅展第二天開始每天11點11分都有跑活動，參賽可抽大獎。（張佩芬攝）

亞太地區人氣最高、全台規模最大的「2019 ITF台北國際旅展」即將在11月8日至11月11日於南港展覽館登場！台灣觀光協會今(23)日宣告將推出「1111旅遊狂歡嘉年華」活動，祭出展場限定1111元滿額福袋禮、舞台闖關搶大獎活動，更邀請參展單位於11月9日至11日每日11時11分推出限時限量1元或1.1折商品，邀民眾一起來旅展歡慶ITF旅遊盛會！

為積極向台灣及世界旅人介紹台灣之美，ITF台北國際旅展今年首度增設了「台灣好湯館」、「鐵道旅遊館」及「脊梁山脈館」，分別從台灣的溫泉、鐵道及山脈介紹台灣多元的觀光特色。「台灣好湯館」將介紹全台19區溫泉、10種泉質，民眾更有機會獲得住宿、泡湯券等好禮。「鐵道旅遊館」集結台鐵、高鐵、森鐵等資源，更邀請日本東武鐵道進駐，並辦理達人講座及鐵道旅遊票券販售！「脊梁山脈館」則將網羅雪山山脈、中央山脈、玉山山脈、海岸山脈及阿里山山脈經典旅遊行程，邀請大家以腳步探索台灣山林秘境，看見最不一樣的獨特景點。

台灣觀光協會秘書長吳朝彥表示，每年到了11月初就是旅遊業界的大盛事，也是民眾最期待的ITF台北國際旅展，除了往年都有的好康外，因適逢11月11日，特別規劃了「1111旅遊狂歡嘉年華」活動，調降滿額福袋的門檻，展期間，民眾只要消費滿1111元即可領取限量福袋，有機會可以得到高級住宿券、餐券、背包、手錶等大禮。主辦單位更搶先曝光由知名設計師Akibo 所設計的限定周邊好禮，行李吊牌、帆布袋、行李箱套等，僅於福袋中送出，想收藏的民眾可要看準本次機會。

此外更加碼，自旅展第二天起，凡消費滿1111元的民眾，除了福袋禮之外，更能憑發票及票根至大會舞台領取限量號碼牌參加舞台闖關搶大獎活動，11月11日當天11時11分，舞台活動最大獎將送出中華航空澳洲不限航點機票。

除了大會推出的活動外，「1111旅遊狂歡嘉年華」活動更邀請參展單位響應，旅展第二天起，每天11時11分，參與活動的參展單位將推出展場限定、限時限量的1.1折超值商品，11月11日11時11分更加碼推出1元商品。

今日台灣觀光協會搶先公布部分業者優惠資訊，如首度參展的統一集團烘焙生活美學館推出現萃茶水果茶、黑糖珍珠撞奶，每杯1元驚喜活動；福華連鎖飯店也推出購買$2500住宿券，加11元送NT$2,500贈品券乙張等，眾多展場限定的好康。

ITF台北國際旅展主辦單位此次特別與花旗銀行、中國信託銀行、星展銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、永豐銀行等六家銀行推出信用卡滿額送活動，兌換獎項豐富多元含「哈根達斯冰淇淋迷你杯禮券」、「LINE文件夾」、「20吋透明行李箱」、「24吋行李箱」、「健康米禮盒」、「7-11NT$300商品卡」等，歡迎入場的朋友踴躍刷卡兌換。

今年ITF台北國際旅展再次邀請民眾一同做公益，只要捐發票或捐血，主辦單位即回饋門票！ITF再次與台北捐血中心合作，展前10天(10／29-11／7)於大台北地區17個捐血點捐血即可兌換門票，捐血車也將於旅展第一天11月8日進駐，民眾亦可於現場捐血換門票！此外，只要於ITF現場捐贈20張9-11月未載有買受人或統一編號的統一發票，將可兌換ITF門票一張，40張發票可兌換門票兩張，每人至多兌換門票兩張，所有的捐贈發票將全數捐給予財團法人人安社會福利慈善事業基金會及伊甸社會福利基金會。

即日起至展前只要到四大超商(ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK.go)及udn售票系統、KLOOK購買預售票，就能享有新台幣180元特惠價格(原價200元)。

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