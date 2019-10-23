港嫌陳同佳獲釋後，蔡英文總統上午大言不慚說香港不行使管轄權，中華民國台灣來處理。多位法界學者上午一語道破，根據香港刑事訴訟法19條，港府對本案原本即無域外管轄權。台灣是全世界唯一個國家能行使管轄權，台灣具審判權、管轄權，居然一開始還拒絕陳嫌入境、太荒謬了。

國家政策研究基金會上午舉行記者會，從法律面解析陳同佳有意來台投案。針對蔡總統在陳同佳獲釋後才主張要管本案。政治大學法律學系副教授廖元豪表示，本案台港都有政治過招 ，但香港是符合法律做政治操，台灣的政治操作則是違背法律，他說，直到今天陸委會還在瞎扯本案是香港要負責，但依據香港的法律，其刑事訴訟法19條規定，基本上在外地犯罪香港不處理。

具律師身分的東吳大學法律學院兼任助理教授歐陽弘也說，台灣應是法治而非人治的政府，不能因政治考量拒絕行使管轄權，不能主張香港有管轄權，毫無疑問的是，香港政府在本案沒有域外管轄權，台灣是全世界唯一可行使管轄權國家，台灣有審判及管轄權，居然一開始還拒絕陳嫌入境，太荒謬了。香港政府沒有管轄權的事， 蔡政府還在想辦法否認，完全背離法律論述。

文化大學法律學系教授吳盈德也說，台灣自詡為民主法治國家，殺人這件事是中華民國領域內就是不應被允容許之事，跟他是什麼身分沒有關係，如果政府再模糊焦點說是「港人殺港人」要港府處理，是否意味只要殺的不是台灣人，政府就可以不管？

淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪則說，民進黨政府在本案的處理上就是「慌」，沒想到陳同佳要來台，所以胡言亂語，這幾天被強烈抨擊突然發現事情很嚴重，會影響選情才改絃更張，但又想吃香港政府豆腐，明知港府不可能接受派人去帶陳同佳；他唯一能想到替蔡政府解套的方式，就是現在要人但港府不給，把責任推給港府，就是選舉政治操作止血，但這身實滿丟臉的，其實只有陳嫌在台接受司法審判服刑才是主權證明，而不是嘴巴講維護主權，但卻把主權拱手讓人。

多位學者也提醒，蔡政府一意政治操作，誰來顧及港女潘曉穎及家屬的正義。

(中時 )