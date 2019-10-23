雖然少了里歐納德，但尋求衛冕的暴龍在NBA開幕戰靠著羅瑞延長賽建功，130比122成功獵殺鵜鶘，取得新賽季好彩頭。

暴龍上賽季在總冠軍系列賽擊敗勇士，摘下成軍25年來第一座總冠軍，可惜今夏沒能留住總冠軍系列賽MVP得主里歐納德，就連先發後衛丹尼格林也遠走洛城，幸好其他主力球員都還在，整體實力受損不嚴重。

聯盟將新賽季開幕戰安排暴龍迎戰擁有選秀狀元錫安威廉森的鵜鶘，沒想到錫安威廉森右膝受傷，必須缺陣6-8周，因此雙方賽前戰力不分上下。

鵜鶘開打後由英格拉姆、哈勒戴與雷迪克等人開疆闢土，半場結束領先地主球隊5分。易籃再戰，席亞卡與范維利特殺出重圍，率領暴龍逆轉超前，決勝節雙方互有領先，羅瑞兩罰得手，正規賽戰成117平手。

延長賽，羅瑞製造朗佐鮑爾犯規，站在罰球線上得到2分，緊接著又飆進大號三分球，幫助暴龍打出8比0攻勢鎖定勝利果實。

扛起先發後衛重任的范維利特，砍進5顆三分球，34分、5籃板、7助攻、2抄截，表現非常全能；席亞卡雖然犯滿畢業，但依舊貢獻34分、18籃板、5助攻，勇冠三軍；致勝功臣羅瑞22分、5籃板、6助攻，伊巴卡挹注13分。

功虧一簣的鵜鶘，英格拉姆22分、5籃板、5助攻最佳，雷迪克16分，哈勒戴13分、6助攻，替補悍將哈特15分、10籃板，梅利14分。

(中時電子報)