觀光局表示，「2019臺灣自行車登山王挑戰」將於10月25日登場。來自全球42個國家地區、共計730位國內外職業和業餘自行車登山好手將齊聚一堂，決戰武嶺之巔。今年國際名將高手雲集，現役世界巡迴賽頂級車隊包括Katusha-Alpecin、EF-Drapac、ASTANA，以及傳奇女子選手Marianne Vos所屬的CCC-Liv等車隊均前來參賽，盛況空前。

觀光局說，這項挑戰賽今年雖然才邁入第八屆，但已成為全世界自行車同好心目中，「一生至少要來挑戰一次的經典路線」口袋名單之一。所有選手將體驗這條由法國知名自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一、與環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。

由於賽事日益受到國際矚目，本賽事外籍車手的報名人數逐年增加，其中不乏愈來愈多曾經參與諸如環法、環義、環西及世巡賽等頂級賽事的男女好手。在今年總數730位選手中，488位外籍選手比率達66.8%，已是連續第三年外籍選手比例過半；此外，今年女性車手共有74位，亦創下本賽事史上新高。

觀光局指出，2019臺灣自行車登山王挑戰將於10月25日上午6時，從位於太平洋濱的花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達臺灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

觀光局表示，整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升。壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17到27%的天堂路。高難度的挑戰性，結合令人讚嘆的沿途絕景，成為本賽事的獨特魅力。

本賽事每年均有邀請國外自行車知名選手來台參賽，包括在全球公路車三大賽──環法、環義、環西大賽登山王或奧運表現優異的選手。今年UCI 世界巡迴賽頂級職業車隊「Katusha-Alpecin」車隊派出兩位現役選手參加2019本項賽事，包括澳洲籍的Nathan Haas以及比利時籍的Steff Cras。

女子選手方面，曾被《Cycle Sport》雜誌票選為全球最佳女子自行車選手的荷蘭籍明星選手Marianne Vos，歷年來曾取得將近350次各項自行車賽的勝利，堪稱全球最有成就的傳奇明星選手。現年32歲、目前隸屬CCC-Liv車隊的Marrianne Vos，曾獲奧運金牌及世界盃錦標賽冠軍。Vos生涯中獲勝次數之多，甚至已經列名「維基百科」以「偉大選手」專頁表列職業生涯獲獎紀錄，而且Vos還是七位列名者 (另六位是Merckx、Cancellara、Cavendish、Greipel、Sagan和Valverde！)中唯一的女性！

丹麥籍John Ebsen以及澳洲的Benjamin Dyball，在去年KOM賽事終點以11秒的秒差分居冠亞軍，兩位都將於今年賽事中再爭榮銜。去年令人眼睛一亮的荷蘭小將Kenny Nijssen，以M20新星之姿卻在高手如雲的菁英組中勇奪總排名第四，今年實力應不容小覷。國內車友相當熟悉、曾多次登上KOM頒獎台的日本登山王級知名選手森本誠(Morimoto Makoto)，今年也再次前來。

本地好手部份，馮俊凱將在全運會之後隨即參戰今年賽事。「范老師」范永奕再戰KOM，相信也令所有車友們歡欣鼓舞。國內知名選手彭源堂、黃文忠、劉書銘、吳之皓、黃冠霖，及女子選手曾可妡、許宛婷與陳姿吟，今年也都再次參戰力求佳績。

值得一提的是，國內運動旅遊節目三大主持人：民視「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳、「食尚玩家」外景主持人林彥君151，以及FOX體育台主播侯以理，今年也都報名KOM賽事；她們為了這項賽事已投入各方面的訓練和準備，屆時展現健康女力挑戰KOM，精彩可期！

(工商 )