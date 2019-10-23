針對香港人陳同佳來台灣時殺人一案，新黨今日召開記者會，痛批明明陳同佳已經表示願意來投案了，民進黨政府卻不肯接受，滿腦子政治算計擔心影響到自己的選情，新黨更質疑，如果按照民進黨政府的作法，台灣可以直接去香港逮人，那以後是不是大陸也可以這樣做？

新黨副總統參選人陳麗玲表示，香港是亞州最講究法治的地方，根據香港嚴格的屬地主義，無法審判在台灣殺人的陳同佳。但9月時香港牧師管浩鳴已經來台灣告知內政部長徐國勇陳同佳願意來台灣投案，有長達一個月的時間可以接觸談判協商，為什麼民進黨政府不作為？很明顯就是政治操弄。

陳麗玲表示，昨天上午她曾經提出一個解套的作法，請陳同佳自行前往大陸，由大陸公安將他逮捕，再依照2009年兩岸簽署的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」將他送到台灣審判，沒想到傍晚蔡英文政府卻又改變立場說要派檢警到香港抓陳同佳，如今又罵 香港不讓台灣警察去香港執法，但這件事情法務部不會今天才知道 ，這是常識，香港有自己的法律制度。

新黨發言人王炳忠則說，如果台灣可以直接去香港逮人，那以後大陸不就也可以派人去香港逮人了？大陸基於一國兩制都還要尊重香港的司法管轄權，讓香港自己修改逃犯條例，民進黨當初堅決反送中，後來反送台，現在又變成不用協議可以直接去逮人，那之前幾個月在吵甚麼？

王炳忠還說，如果嫌犯不願意來台，才需要雙方司法互助、需要香港逮人，今天是陳同佳本身就要來投案了，根本和民進黨政府之前一再強調的司法互助沒有關係。他痛批蔡英文眼裡只有選票，沒有法律和人性，所以10月25日光復節新黨會號召庶民走上凱道公審這樣的總統。

新黨文宣部副主委林明正直言，民進黨只希望反送中的火繼續延燒，以便繼續吵芒果乾。新黨新媒體工作群召集人則說，本來此事只要民進黨願意接受陳同佳來投案就結束了，民進黨卻充斥政治算計，對民進黨選票有害時，司法管轄權就不重要了，民進黨只關心選票計算，大家應該公審這個沒有人性的蔡英文。

最後陳麗玲也表示，如果陳同佳最終得以入境台灣受審，她願意幫被陳同佳殺害的潘曉穎的家屬擔任辯護人。

(中時 )