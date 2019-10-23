「童年正美、青春正好，讓孩子認識他所在的每一塊土地，以及土地上的人事物。」教育部今天發表《戶外教育宣言2.0》，已建立「戶外教育資源平台」，每年並編列約5000萬元，支持學生走出教室，利用戶外豐富的學習資源。

教育部長潘文忠表示，傳統的戶外教育是校外教學或旅行，但2014年時，教育部發表《戶外教育宣言》，將戶外教育認定為學習的重要活動，讓學生走出課室去探索，並培養堅毅的性格。

108國教課綱已從8月1日起實施，戶外教育列入其中。潘文忠說，戶外教育不但落實108課綱，更與環境永續密不可分。他期許學校將學習場域擴大，讓學生在真實情境下深化各學科領域的學習，同時也讓學生提升解決問題與規畫應變能力，帶動孩子全方位發展。

教育部已建立「戶外教育資源平台」，蒐集及推薦各類優質場域及課程，以提供親師生更易於走入戶外進行學習，目前蒐集的戶外教育場域資源共368處，並選出113條優質路線導引戶外教育課程的優質化。

教育部今天發表《戶外教育宣言2.0》說，好奇是孩子的天性，探索是生命的本能；戶外教育提供真實情境的體驗，喚起學習的渴望與喜悅。1108課綱接軌聯合國永續發展目標，融合了歷史人文、學科知識、自然生態的戶外教育，讓學習走入真實世界，是結合新課綱的戶外教育所欲達到的終極目標。

推動戶外教育，宜蘭縣湖山國小、新竹市光武國中透過生態探索課程、山野活動體驗，反思人與大自然間的緊密關係；新北市米倉國小、台南光復實小、高雄市光榮國小以河口、潟湖、海洋生態環境為出發點，帶領學生認識在地生態，學習解決問題。

教育部國教署長彭富源說，未來將提供更多支持與經費，鼓勵各校規畫更多元及具教育意義的戶外課程，除落實12年國教「自發、互動、共好」的核心理念，同時也回應國際永續發展趨勢，讓孩子具備抽象思考、應變與問題解決的能力。

(中時 )