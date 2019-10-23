小禎和李進良（阿良）在2007年奉子成婚，兩人婚後風波不斷，夫妻在2012年分居，兩人曾為了女兒Emma努力修復關係，不過小禎今則被拍到和「壁紙小開」丁春霆互動親密，甚至被指過著同居般生活，也讓她與李進良的婚姻再被提出，不過現則傳出，小禎向媒體坦言已簽字離婚。

小禎婚變傳聞延燒多年，日前傳出與丁春霆戀愛ing，儘管小禎現身否認，不過她今則被《鏡周刊》拍到，與丁春霆互動親密，兩人疑似同居，對此，根據《聯合報》報導，小禎認了離婚：「簽字了」，表示沒有刻意隱瞞和對外告知「我跟他其實已經沒關係了」。

對此，《中時電子報》致電與傳訊息給李進良，對方則沒接電話、沒有回覆訊息。據李進良友人指出，李的醫美生意一直不錯，手術也排的很多，朋友邀約也會出席，提到家庭也是平常心，看不出異樣。

而李進良開設的嘉仕美整形外科診所表示，李醫師一早就在忙進開刀房，對離婚一事應該不會有回應。

(中時電子報)