脊損者林震宗5歲時因腸病毒導致腰椎神經完全損傷、從此與輪椅為伴，國中時因為學校沒有無障礙設施，加上師長同學缺乏對身障生的認識與同理，長期受到大家的忽視，但歷經努力去年奪下全國身障運動大會F55級標槍項目第三名。

據統計，台灣每年新增約4千到5千位脊髓損傷案例，傷友受傷平均年齡為27歲，有高達90％的脊損傷友是因為意外造成，一夕間連吃飯、上廁所這些日常瑣事都必須重新學習。

而在聯合勸募的補助類別中，身心障礙者比例達27％，其中，脊髓損傷是身體傷殘最嚴重的疾患，除了神經性傷害導致生理功能永久性受限外，伴隨而來的長期併發症也讓傷友苦不堪言，在就學就業期間還要面對同儕的霸凌與歧視更成為傷友自立的障礙，嚴重影響傷者自我尊嚴，而照顧者也承受著莫大的心理、照護與經濟壓力。

今年，聯合勸募與萊爾富攜手關注脊髓損傷者服務，邀請民眾在全台萊爾富門市投下零錢，幫助傷友建立自尊、培養自立能力、舒緩家庭關係。

(中時 )