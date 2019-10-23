別名小強的蟑螂擁有強韌的生命力，也是很多人害怕的對象。最近有一名男子，因為發現了蟑螂侵入他的院子，費了一番功夫後決定燒死牠們。沒想到當他把火柴丟下的那瞬間，他的後院竟然整個「爆炸」，令男子與他的小狗差點沒嚇死。

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem — Klara Sjöberg (@klara_sjo) October 20, 2019

(圖/取自Klara Sjöberg 推特)

(圖/取自Klara Sjöberg 推特)

據《每日郵報》報導，上星期五施密茲(Cesar Schmitz)為了擺脫那入侵他家後院的蟑螂，決定對這些「非法入侵者」執行「火刑」他將點燃的火柴丟入，隨後他的後院突然大爆炸，土塊四散，使他受到極大的驚嚇。施密茲表示，這件事的起因源於妻子向他抱怨，後院最近遭蟑螂入侵，一開始施密茲想使用毒物來殺蟑螂，但是成效不彰，僅能將牠們驅趕出洞穴，卻不能殲滅牠們。因此他決定要「斬草除根」。

影片中，他接連丟下了3根火柴棒隨後他的土地竟無預警的整個爆炸。所幸這起爆炸並沒有造成任何傷亡，施密茲也後怕的表示，他真的不知道會造成這樣的後果，要是他站的近一點或是桌子砸到他都可能令他死亡。在這支影片被放在推特後，有網友譴責施密茲應該先把狗放到安全的地方，也有人表示「什麼都沒有發生(Nothing happened!)」。

(中時電子報)