台中市市立車籠埔幼兒園20多位小朋友，23日上午在學校老師們的帶領下參訪太平警分局宏龍派出所，由副所長呂招農及員警們熱情接待，採寓教於樂方式，讓這群小朋友們吸收相關犯罪預防、交通安全及婦幼安全基本知識，展現警察鐵漢柔情一面，還有小朋友說警察很帥氣，直說以後也要當警察！

宏龍派出所由副所長呂招農及警員黃文通等人擔任解說，並揭開參訪的序幕，警方為讓小朋友更接近、更瞭解警察工作，除向小朋友介紹警察主要勤務、各式警用裝備(如警槍、防彈衣、防彈頭盔)，也實施反毒、反詐騙、反酒駕、婦幼安全、廉政倫理等宣導，讓他們能簡易懂得分辨小陷阱及保護自己人身安全。

呂招農也特別準備小禮物來增加互動，小朋友們一個個大眼睛專注聽著解說及搶答，並與警用裝備合照，難掩興奮的表情，還有小朋友說警察很帥氣，直說以後也要當警察！

太平警方表示，希望藉參訪活動，藉由參訪導入學童正確的法律觀念及自我保護意讓小朋友懂得學習保護自己，不讓自己成為犯罪被害人，將犯罪預防之觀念，貫徹在生活當中。

(中時 )