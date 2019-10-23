(圖說：總統蔡英文出席在太武山擎天廳舉行的古寧頭戰役70週年紀念活動。圖/彭媁琳攝）

繼八二三砲戰後，總統蔡英文今日再次到金門，參加古寧頭戰役70週年紀念活動。本次紀念大會在金門太武山內開鑿出的防空設施擎天廳舉行。

蔡英文表示，她以中華民國總統，三軍統帥的身分，代表國人，向在這場戰役中犧牲的先烈，以及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意，感謝各位的奉獻。

蔡英文指出，回顧古寧頭戰役，所有駐守的國軍官兵，以及金門鄉親們的團結一心，浴血奮戰，贏得這一場關鍵的戰役，令來犯的共軍，看見我們誓死捍衛國家的決心，如果沒有各位當時戍守金門，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。

她認為，古寧頭戰役也提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。

蔡英文強調，從她上任以來，就秉持這樣的目標，積極推動國防自主，雖然這一路走來，我們面對許多挑戰，但我們都一一克服，經過這三年多來的努力，不論是國機國造、國艦國造，都有許多成果正在展現。

包括建立了國軍長久留用的制度，讓國軍弟兄姊妹，沒有後顧之憂，我們推動個裝汰換，讓單兵戰力更強，更安全。

這些努力，不僅要讓國人看見，國軍是一支能夠守護國家的鋼鐵勁旅，也讓國軍弟兄姊妹知道，各位捍衛國家，我和所有的國人，都會是國軍最強的後盾。

蔡英文相信，只要我們持續努力，未來國軍的戰力會更堅強，有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見我們守護台灣的民主、自由，捍衛主權的決心，同時也能成為區域和平的守護者。

過去先烈前輩所堅持的信念，也是蔡英文所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何的險阻，我一定會團結國人，克服所有的難關。

在這裡，蔡英文也要以三軍統帥的身分，向在場的各位前輩保證，我們優秀、年輕的官兵，一定會傳承先烈前輩的榮光，熱愛國家、不畏艱難，願意為了保衛我們國家、守護我們的人民，勇敢奮戰、迎向挑戰。

(工商 )