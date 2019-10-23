國民黨總統參選人韓國瑜民調屢屢落後，16日請假拚大選，卻有基層回溫現象。媒體人唐湘龍大讚「韓國瑜回來了」，媒體人黃光芹卻打臉，認為「韓國瑜回不去了」！因為韓已有包袱、誠信、背棄、支票沒兌現劣跡，這些前提就讓他與去年的自己截然不同。且他這10個月來說的話都沒什麼兩樣，「韓粉」的擴散性也是個大問題。

唐湘龍指出，韓國瑜在請假後恢復「放山雞」模樣，遠比被關在籠子裡還能發揮，讓他大讚「韓國瑜回來了」；黃光芹卻在政論節目《新聞面對面》中打臉痛批「韓國瑜回不去了」！黃直言唐在初選前明明是支持鴻海集團創辦人郭台銘的，如今的的論調轉折，站在藍營角度也許不算「變」，但唐仍將韓評為「史上最差的候選人」，這是無庸置疑的前提。

話鋒一轉，黃光芹直言：「我認為韓國瑜是回不去了！」至於回不去的關鍵，就在於「他不是去年那個韓國瑜」。因為時空環境、選舉戰役都不同了，如今韓身為「高雄市長」，他用請假取代請辭，如何向高雄市民交代？這種不可逆的「誠信」問題始終存在；會說「韓國瑜回來了」的那些「唐湘龍們」，完全將他當過高雄市長，以及離開、背棄高雄市民的問題一筆勾銷，彷彿重新開機般。

不僅如此，黃光芹痛批，若韓國瑜是全然沒參加去年高雄市長戰役，單純以個人很會選舉之姿投入總統大選，全然沒有包袱、誠信、背棄、支票沒兌現問題，又豈是今天民調落後10幾個百分點的韓國瑜？當韓站上數萬「韓粉」簇擁的舞台，好像說什麼都對，但事實上他這10個月說的話都一樣，而且這些韓粉的「擴散性」也是個問題。

(中時電子報)