港男陳同佳案，蔡政府再度出現「髮夾灣」，先是拒收又轉變向香港討人。網紅律師林智群表示，蔡政府之所以陷入窘境，是「說話藝術」出了問題。
林智群臉書發文表示，「法律人很常講原則例外，比如：我覺得你很正，但是…雖然那個ｂｕｔ後面的東西，才是重點，可是女生光是聽到你很正，心情就好了對吧！」。
一樣的方法，適用到陳同佳這個案子上，林智群指出，與其說：「我們拒收，除非在司法互助的前提下…」，還不如說：「香港不處理，我們處理，但是台灣不是中國大陸，希望是在雙方司法互助下來進行！」
林智群更自嘲表示，「朝三暮四的意思，大概就是這樣吧！畢竟我們還是猴子阿…」。
網友也打趣回應：「當人們聽到大學女學生晚上陪酒，會覺得這人品不好，但如果一個陪酒的女生，白天唸大學則感覺很勤奮這樣？」，也有網友認為「可是，不管怎麼說，心裡想的還是拒收啊！」。
文章來源：林智群律師（klaw)臉書
(中時電子報)
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