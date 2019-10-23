病人吊點滴使用的「“百特”靜脈營養術灌注袋」被廠商發現接頭不密合的不良品，可能導致血液感染或空氣栓塞。該不良品約有7.3萬袋，共流入34家醫療院所。食藥署表示，廠商9月已通知停用並展開回收，若未在11月22日前回收完畢，可依《藥事法》處以3至200萬元罰鍰。

食藥署日前接獲百特醫療產品股份有限公司通報，旗下產品「“百特”靜脈營養術灌注袋」遭醫護人員反應有不良品。經廠商抽檢發現，部分批號的產品出現接頭不密合的問題，可能導致藥液滲漏，進而造成病人血液感染，或空氣拴塞。

問題產品共有5款規格，分別是250ml、500ml、1000ml、2000ml及30000ml，批號分別為60124641、6015172、60124655、60137713、60149811、60158774、60132900、60140869、60140870、60145055、60157729、60124662、60127209、60127210、60127211、60127212、60134211、 60147006、60150432、60150437、60152681、60152682、60157745、 60157747、60157749、60158777、60117117、60137159、 60147963、60151606 。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，該產品進口量共7萬3199袋，因國內用量大，產品出廠時只能抽檢，才導致不良品沒被發現。廠商發現問題時，已在今年9月同步通知食藥署及醫療院所，並要求醫療院所立即停用，並自主展開回收，預計將在11月22日前回收完畢。

截止目前，食藥署未接獲任何嚴重傷害事件及產品滲漏相關的通報。 吳正寧表示，若廠商無法如期完成回收，可向食藥署提出展延申請，否則可依《藥事法》第92條，處以3至200萬元的罰鍰。

(中時 )