港男陳同佳涉殺女友後逃返香港，對於港府表示將釋放陳同佳，我方態度卻出現轉折，對此柯文哲表示，這就是典型的把司法當做政治工具，因為平常都會，更何況總統大選就要到了，而這就是小英政府跟大陸在過招。

對於政策轉折是否是髮夾彎？柯文哲回應，「順其自然，該怎麼做就怎麼做就好了」，卻又不忘補刀一句「可是常常就是要做政治使用，沒辦法...」。

對於外界質疑政策改變是「看報治國」，柯文哲表示，要是他的個性會認為，民意與專業價值衡量，有時候還是要尊重專業價值。他的態度是依法行政，該麼做就怎麼做，但他們常常忍不住就是會按照民調調整，不需要啦。

柯文哲還自詡，有時候跟買股票一樣，是他的話還是寧可買長期的股票，不要追漲殺跌。

媒體詢問陳同佳如果自己返台，是否會陷入一中框架？柯文哲又重提「該怎麼做就怎麼做」，他表示，從政不難找回良心而已，執政不難莫忘初衷，該怎麼做就怎麼做。

(中時 )