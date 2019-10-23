生態攝影機拍下穿山甲身影。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東池上鄉青農魏瑞廷在自家到田間發現稻做間有詭異「空洞」，正當百思不解的當下，所架設的生態攝影機幫忙解謎，拍下「兇手」身影，原來是面臨滅絕危機的穿山甲，友善農業讓許多也生動物得以親近，他興喜非凡，直說會堅持努力下去。

穿山甲為台灣特有種一級保育動物，而台東得天獨厚的環境正是穿山甲最大棲地。根據國際野生物貿易調查委員會（TRAFFIC）統計，過去10年，有百萬隻穿山甲遭盜獵，數量已被國際自然保育聯盟列為「極危」等級，下一個階段就是野外滅絕。

稻田裡竄出一個全身鱗片的大物，被魏瑞廷放置的生態照相機捕捉到牠的背影，看到畫面時魏瑞廷說這又是什麼怪物，突然想起前些日子，稻田出現的空洞及怪腳印，因此立刻把照片傳給生態研究同好鑑定，確定為台灣特有種且面臨滅絕的「穿山甲」。

魏瑞廷說，這是這塊有機稻田第一次記錄，回想上次看見穿山甲是10年前在另一塊稻田，這些年一直想再看看牠的樣子，終於拍到了，因此立刻上傳區塊鏈，讓第二期稻作在採收前，得到一個喜訊。

魏瑞廷強調，說就是因為堅持友善農業及無毒環境，立志成為「里山農夫」，才有機會吸引這些嬌客棲息，因此要種出友善無毒稻米不容易，產量要比一般稻田少1倍以上，目前願意投入的農民數量仍有限，也期盼自己能持續以友善農業，讓消費者看見對農產品與生態環境的用心，藉此提高農產品產值，讓農民願意跟進，這股保育風潮，讓台東成為里山城市。

(中時 )