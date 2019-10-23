雖然川普聲稱在美陸初階貿易協議中，北京答應未來每年將購買400至500億美元農產品，但專家普遍對此抱持疑心，加上陸在達成協議後仍大買巴西大豆，令外界對北京落實採購美農產品存疑。不過據外媒指出，北京22日決定免除美國進口大豆高額關稅，額度高達1000萬公噸。

據路透社報導，兩名知情人士透露，大陸國家發展和改革委員會22日決定向公私營大豆輾壓業者和在陸設有輾壓廠的主要國際貿易商對近1000萬公噸的美國大豆關稅提供豁免額度，適用於明年3月前出貨的美國商品。

就在美陸達成初階協議後一周，大陸至少購買8批共48萬公噸的巴西大豆，價值1.73億美元，顯然避開了美國市場。路透先前報導指出，由於美國大豆上周價格達到近15個月以來新高，加上陸對美農產品25%關稅至今仍未解除，讓巴西大豆在市場上較美國大豆更具競爭力；陸進口商透露，除非政府願意關稅豁免，否則在巴西大豆價格走跌的情況下，購買美國大豆無法獲利。

報導指出，其中一名知情人士表示，「大陸買家持續購買大量巴西大豆，政府已向進口商發出訊息，提醒他們注意大局」，意指是北京有意在會談中展現誠意。

美陸11日達成初階貿易協議，其中川普聲稱北京同意採購400億至500億美元農產品，此一數量和2017年貿易戰爆發前不到200億美元的金額相比，幾乎增加一倍以上。川普21日曾表示，事實上大陸當初只願購買200億美國農產品，在他要求下才願購買更多，甚至一度要求700億美元的量，但是最後同意買400億到500億美元美農產品。即使如此，川普仍稱此貿易協議是「史上最棒，是偉大的愛國農民拿過最棒最大的合約」

不過對於川普的勝利宣言，陸方並未多提他宣稱的購買額度，僅稱「陸企根據國內市場需要，以市場化的方式自主採購美國農產品」，今年還會加速採購美農產品。

(中時電子報)