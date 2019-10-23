通霄鎮農會變天，總幹事徐學承解聘案，7席同意通過。（巫靜婷攝）

通霄鎮農會理事長徐永森澄清解聘總幹事，與派系及私人恩怨無關。（巫靜婷攝）

通霄鎮農會23日召開理事會，討論總幹事徐學承解聘提案，8席理事全到場，1席棄權、7席通過不信任案，理事長徐永森宣布，徐學承即刻解聘。縣府農業處表示，收到理事會決議公文後，15天內進行新任總幹事遴選工作，總幹事職缺將由祕書代理。

理事會羅列徐學承的5項罪狀，包含違反《農會人事管理辦法》，升任其胞姊為會計主任、未提報理事會核准即發布人事令調動、上任以來員工調動或懲處均未開人評會、人事異動頻繁，造成業務專業訓練不足、賤賣稻穀，無視理監事監督職權，造成農會損失等。

解聘案表決，最終以7席通過《農會法》規定，農會理事會宣布，總幹事徐學承即刻解聘，理事長徐永森強調，解聘總幹事與私人恩怨及派系鬥爭無關，徐學承上任後，藐視理事會職權，人事管理專制獨裁，不得人心，才會遭到多數理事表決解聘。

至於徐學承認為提案有瑕疵，嗆告農會偽造文書，徐永森表示，提告不影響解聘結果，新任總幹事遴選，歡迎符合資格的人向縣府登記，經由農委會審核後，將盡速辦理相關遴選工作。記者致電徐學承詢問解聘案，電話未接，暫無獲得回應。

(中時 )