港女潘曉穎命案兇嫌陳同佳今天刑滿出獄，台南市議會國民黨團今天炮轟蔡英文政府把單純司法案件複雜化，放棄司法管轄權，形同喪權辱國，抨擊民進黨心裡只想著政權，「愛政權沒關係，但必須顧好主權」，台灣過去幾十年追求的主權在這幾天消耗殆盡，要求蔡英文總統應向全國百姓道歉，承認自己處理得不好，也點名同為法律人的行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇誤導國人藐視司法，應該下台。

台南市議會國民黨團召開「當選票打趴主權、管轄權...民進黨Shame on You」記者會，抨擊民進黨把一個單純事件搞成這樣，譴責蔡英文只想著政權，沒有顧主權，「既然這樣，主權換我們國民黨來顧。」黨團書記長蔡育輝更嗆，不要再舞弄這種囝仔戲。

台南市議員、第五選區立委參選人蔡淑惠說，很遺憾蔡英文政府一路操作選舉，不惜把司法當成遮羞布，今天陳同佳願意接受台灣法律制裁，政治歸政治、法律歸法律，陳同佳既然在台灣犯下殺人罪刑，來台灣投案接受制裁，不知何以蔡英文跟行政院長蘇貞昌將整件事複雜化？

她批評，蔡英文政府對反送中這麼積極，但在陳同佳案卻誤判情勢，不了解民眾是有判斷能力的，台灣政府在這件事上輕易放棄管轄權，談什麼台灣要有主權？希望蔡政府把複雜的事情單純化，而不是把單純事情複雜化。

蔡育輝說，台灣主權因為陳同佳司法事件徹底被踐踏，過去幾十年來民進黨聲稱愛台灣顧主權，為何一個單純事件會搞成這樣？因為民進黨心裡想的是政權，愛政權沒關係，大家都愛，但一定要顧好主權，蔡英文總統應該向全國百姓道歉，承認自己處理得不好。

(中時 )