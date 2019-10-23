農委會與澳洲合作，未來將推出荔枝異地種植，延長產期。（農委會提供）

為增加台灣荔枝品種能見度、延長供應期，農委會表示將與澳洲政府合作，建立反季節生產基地，經營台灣荔枝品牌，盼藉由南北半球季節相反的優勢，開拓國際新商機。

農委會表示，台灣荔枝的生產季節為5月到8月，而位於南半球的澳洲，季節與台灣相反，可於11月至2月產出荔枝，台澳雙方在105年簽署合作備忘錄，初期將種植6款由農業試驗所研發的荔枝新品種，目前已完成隔離檢疫的程序，寫下台澳農業合作的新里程碑。

農委會副主委陳駿季今天在澳洲昆士蘭利文斯通郡出席試種儀式，他表示農試所推出的6款荔枝新品種，其特色包括易剝殼、產期提早、耐貯運，具市場競爭優勢，相當適合在澳洲栽種。

陳駿季也說，此次赴澳洲試種，除培養澳洲市場對台灣荔枝的知名度外，盼能藉南北半球異地種植，延長荔枝的全年供應期，而為保護台灣農業智財權，首批試種的荔枝品種，已向澳洲智慧財產局申請品種權保護，未來可望授權當地業者進行生產及行銷，打造屬於台灣荔枝的國際品牌。

(中時 )