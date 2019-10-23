簡成堉火速護送婆婆平安抵達恩主公醫院急診室。（警方提供／許哲瑗傳真）

簡員確定婆婆狀況恢復穩定後，才放心離開。（警方提供／許哲瑗傳真）

石姓女子日前開車載著高齡86歲、因低血壓陷入昏迷的婆婆就醫時，卻因下班車潮龐大、卡在車陣中無法動彈，所幸在三峽介壽路、中正路口遇到正在巡邏的三峽警分局橫溪派出所警員簡成堉，一路開啟警示燈鳴笛為石女開道，原需花費15分鐘的車程，縮短不到3分鐘就平安抵達，讓石女及家人直呼「揪甘心！」

三峽警分局表示，簡成堉14下午4時許巡邏行經介壽路與中正路口時，突然一輛車子駛近巡邏車，車內石姓女駕駛將車窗搖下，神色慌張的向簡員求助，並表明她的婆婆因低血壓陷入昏迷，卻在就醫途中困在下班車陣中無法動彈，求助警方為她開道。

簡員見事態緊急，考量當下再通知救護車到場，恐會拖延救護時間，於是請石女開車跟在巡邏車後方，一路開啟警示燈並鳴笛提醒用路人讓道，原本需花費15分鐘的車程縮短不到3分鐘，火速護送婆婆平安抵達恩主公醫院急診室，確定婆婆狀況恢復穩定後，才放心離開。

三峽分局呼籲，應隨時注意家中年長者行動，遇到緊急情況時不要慌張，把握黃金救援時間，聽聞救護車或警方蜂鳴器的聲音時，請提高警覺，優先禮讓警消通行，讓交通更順暢，行車更安全。

(中時 )