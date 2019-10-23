媒體報導，鴻海集團創辦人郭台銘日前為替廣州廠欠款事件滅火，在信義富邦豪宅家中開了長達7小時的重要會議，據了解，剛到鴻海報到不久的準發言人、前主播汪用和因為大遲到2個小時，被郭台銘狠K：「重要會議怎麼可以遲到？一點專業度也沒有！」
鏡週刊報導，因日前爆出廣州廠欠款爭議，郭台銘10月7日在他信義富邦家中開了7小時的滅火會議，據了解，鴻海集團總財務長黃秋蓮遭責罵：「一點警覺心都沒有」。
此外，報導指出，根據知情人士轉述，8月底才到鴻海報到的準發言人、前主播汪用和，因為嚴重遲到2小時，讓郭台銘臉色鐵青，當場訓斥「重要會議怎麼可以遲到？一點專業度也沒有！」。
前立委周守訓從國民黨總統初選開始，就是郭台銘的政治幕僚，周守訓夫人汪用和8月底正式到土城上班，可望接任鴻海發言人，不過週刊報導，經過這次遲到事件，恐怕斷送發言人之路。
(中時電子報)
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