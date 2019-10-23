三上悠亞失手將拍攝現場「全裸畫面」曝光，嚇到忙揮手喊卡。(翻攝自YouTube)

以「前青春偶像團體成員」身分成功轉戰AV圈的三上悠亞，憑藉可愛臉龐與F級火辣身材征服全亞洲，一戰成名成為「最強暗黑天后」，也因為人氣高漲，讓她除了拍AV外，也開拓不同的事業版圖，三上悠亞也有自己的YouTube頻道，最近更新了一部謎片拍攝花絮，竟不小心失手將全裸影像收錄到片中，讓網友看傻！

三上悠亞。(中時資料照片)

AV女神三上悠亞走紅後沒忘記粉絲，仍積極經營社群網站，也不忘拍片上傳YT頻道，近日貼出最新影片，是貼身跟拍「禁斷AV攝影現場」的花絮，當天她的拍攝腳本是清純學生妹片，影片中三上悠亞換上可愛的水手服，一開頭就給足福利，大秀火辣絕對領域，之後又換穿各式學生制服，引人無限遐想。

而除了換裝秀之外，三上悠亞也帶著攝影師繞繞拍片現場，沒想到一個轉彎下樓，赫見浴室門大大敞開，拍攝人員正光溜溜在裡頭洗澡，莫名其妙全裸入鏡，讓三上悠亞害羞邊搖手邊遮鏡頭，一臉尷尬，粉絲則笑稱她這反應超可愛，而三上悠亞還在片中收錄拍攝後的真實反應，原來暗黑天后再專業也還是個凡人，竟隨便在長椅上躺了就睡，足見「勞動量」驚人。

(中時電子報)