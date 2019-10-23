原民團體「原轉小教室」成員巴奈（右三）、那布（右四）遭北市府公園處駐警言語歧視，23日在議員黃郁芬（左三）陪同下，至市議會舉行記者會，控訴市長柯文哲。（張穎齊攝）

原民團體「原轉小教室」抗爭者那布（中）遭北市府公園處駐警驅離。（台灣人權促進會提供／張穎齊台北傳真）

原民團體「原轉小教室」抗爭者那布遭北市府公園處駐警言語歧視。（台灣人權促進會提供／張穎齊台北傳真）

原民團體「原轉小教室」為了爭取原民的權利，長期紮營在228公園，但因被民眾檢舉亂堆置東西，遭到公園處駐警前往勸導，卻在爭執中，駐警酸「已經對你們很好了，加分、補助、享太多優惠！」涉及歧視的言論引發原民不滿，23日在北市議員黃郁芬陪同下，至市議會舉行記者會控訴柯市府。公園處說，將要求駐警改善。

公園處表示，尊重民眾使用公園、表達言論自由，但因多次接獲民眾檢舉被檢舉人等在公園內亂堆置東西、煮食，且現場物品凌散，駐警依規定前往勸導改善，但被檢舉人屢勸不聽，影響其他民眾使用公園權益，因此才依《台北市公園管理自治條例》開罰，處分依法有據；至於處理過程有衝突及駐警的不當言辭，將會要求改善。

根據原轉小教室提供影片顯示，駐警今年4月上前告訴那布「東西不要堆那麼多，亂七八糟的，有礙觀瞻」，那布回「有誰想住在這？」，怎料駐警酸「已經對你們很好了，加分、補助、享受太多優惠了！」本月1日駐警更因為要拿走他們的東西，因此發生拉扯衝突。

「2019年的台灣自由民主社會，還有根本性的歧視！」原轉小教室抗爭者巴奈控訴，他們只是想要爭取應有的權利，卻仍被當作「番」來看。原轉小教室抗爭者那布則說，能站在北市講話，適用生命、血汗換來的，他們仍不退卻。

黃郁芬說，公園處對於如何保障集合遊行權，仍沒有太多進展作為，只將公園界定於「遊憩」，現在連基本的尊重都做不好，且原轉小教室的在公園裝置並沒有妨礙通行，就被駐警強取，實在太威權，要求柯市府嚴肅看待此事。

(中時 )