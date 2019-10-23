林姓男子去年12月中旬晚間，駕駛電動車使用自動駕駛輔助系統（AutoPilot），從新竹縣寶山鄉國道3號往北行駛，未注意前方國道警方正處理交通事故，電動車衝毀交通錐和巡邏車後方保險桿，警方認涉刑法第185條第1項以他法致生往來危險罪嫌送辦，新竹地檢署偵查後認罪證不足以不起訴處分。

林男在偵查時堅決否認犯行，稱他沒有在睡覺，一上高速公路就開啟自動輔助駕駛系統，感覺類似輪胎壓到東西的異音，就直接撞上去了，因當時天色很暗來不及注意。

檢方調查林男事發當時駕駛電動車，行經國道3號公路北上99.6公里處時，未煞車減速，直接撞擊員警所擺設的交通錐及警用巡邏車，未致人員傷亡，是林男疏於注意車前狀況，未煞車減速所致應堪認定。

檢方認林男未減速煞車衝撞致發生事故外，並無發現明顯逼車、急停、左右搖擺、蛇行或其他危險駕駛行為，亦未造成其他行駛於高速公路車輛有何具體危險，且未飲酒，神智清醒，難認其有不能安全駕駛的事實。

同時，林男違反交通法規依法裁處外，尚難認其程度已達妨害公眾往來安全罪所稱致生往來危險之「他法」，自無從逕以該罪責相繩，也無從確認車禍事故發生與車輛自動輔助駕駛系統制動機制有無關聯。復查無其他任何積極證據足認林男有犯行，應認犯罪嫌疑不足。

(中時 )