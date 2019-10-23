◎陳同佳出獄獲釋 ：願意赴台投案

香港反送中的導火線「殺女嫌犯陳同佳」有意來台投案，卻遭蔡政府統一口徑拒絕。香港嫌犯陳同佳今天因洗錢罪刑滿出獄。陳同佳出獄後受訪表示，願意赴台投案！

◎陳同佳案 蔡嗆聲： 中華民國台灣處理

箱屍案主嫌陳同佳在港刑滿獲釋，傳出將搭機來台投案；蔡政府昨發函要求港府，讓我方指派檢警赴港派壓陳同佳，遭到港府拒絕；今日蔡英文出席金門「古寧頭戰役70周年金門紀念活動」，針對陳同佳案表示，既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國台灣處理。

◎鋒面掃台 吳德榮曝：這天大變天

東北風今持續影響台灣，全台維持北部舒適，南部白天微熱 早晚涼的天氣，天氣專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二（29日）鋒面抵台，屆時北台灣天氣將明顯轉變，氣溫下降且局部有雨。

◎5000萬天價和解 飆隧道富少仍重判

超跑富少游瀚甯在自強隧道內飆車造成2死3傷，檢方依過失致死罪起訴，但審理期間公訴檢察官追充法條增加妨害公眾往來安全致死罪，但游的辯護人以謝亞軒在南京東路飆車比較，主張不是競速飆車，士林地院今天上午宣判，依妨害公眾往來安全致死罪，判處有期徒刑2年4月，全案仍可上訴。

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(中時電子報)