在台殺害女友的港人陳同佳案，港府以會影響到管轄權，拒絕我方跨境執法，民進黨立法院黨團今上午召開記者會提出3點質疑，包括若港府認為沒有司法管轄權，如何認定我方押解犯嫌回台會影響司法管轄權、港府如何有把握陳會到台灣投案、港府為何執意把人塞到台灣，痛批林鄭月娥卸責，國民黨拚命「喊燒」，台灣政府始終維持一貫態度，陳同佳只要進到台灣，檢警會立刻逮捕進行司法偵查。

針對港府拒絕我國檢警跨境執法，民進黨團書記長李俊俋指出，香港人殺香港人官在香港監獄，香港不該偵辦嗎？屬人主義本來就要香港處理，若香港不辦，屬地主義台灣有權偵辦，去年要求香港把犯嫌送過來，港府拒絕，現在卻要把人硬塞到台灣，真正問題出在港府推卸責任，一昧想把人推到台灣，背後目的到底為何？

綠委陳亭妃表示，陳同家案發後獨自返港，當時受害人父親來台尋求協助，台灣檢警也要求港府協助調查，請港方提供案件情資，希望把陳嫌繩之以法，台灣政府多次與港府連繫都沒有得到正面回應，直到近期剛府開始做政治操作，逃犯條例就是以此案作藉口，我們拒絕中國政府、林鄭月娥、國民黨政治操作。

綠委周春米也說，台灣政府從頭到尾主張依法逮捕、依法偵查，既然港府聲稱沒管轄權，我方有管轄權跟審判權，港府應該連絡我方，盡快有效押解人犯回頭受審，希望港府懸崖勒馬，不要政治操作，台灣有權有立場對嫌犯逮捕偵查。

國民黨立委陳宜民指稱，香港沒證據，證據都在台灣，李俊俋批評此說法跟港府聲明有什麼不一樣；李俊俋強調，處理司法案件沒有分藍綠跟政治算計，台灣跟香港過去有司法互助的前例，為什麼港府現在置之不理，完全推卸責任。

(中時 )